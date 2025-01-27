Рэпера Моргенштерна объявили в розыск

Следственный комитет РФ объявил в розыск признанного в России иноагентом рэпера Алишера Моргенштерна в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента.

«В рамках предварительного следствия по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела в отношении Моргенштерна продолжается», - цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.

В свою очередь адвокат рэпера Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг ТАСС эту информацию, заявив, что у следствия не было оснований для розыска его подзащитного: «Мой доверитель от следствия не скрывается, его местонахождение следователю известно: Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял».

Сообщается, что ранее Следственный комитет РФ предъявил Моргенштерну обвинение, о сути которого было сообщено его защитникам, так как сам он более трех лет назад покинул РФ - вменяемая рэперу-иноагенту статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

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