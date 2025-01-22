Ровшана Аскерова внесли в перечень «террористов и экстремистов»
Росфинмониторинг внес в перечень «террористов и экстремистов» бывшего участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом) и общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом).
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Аскерову грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента.
Гозман был осужден на 8,5 года колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии.
Источник: ТАСС
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