Ровшана Аскерова внесли в перечень «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг внес в перечень «террористов и экстремистов» бывшего участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом) и общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Аскерову грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента.

Гозман был осужден на 8,5 года колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Источник: ТАСС