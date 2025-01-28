Указ Дональда Трампа довел до слез Селену Гомес: «Мой народ атакуют…» - ВИДЕО

Всемирно известная американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала в Instagram Stories видео, в котором в слезах выразила свою обеспокоенность из-за нового указа президента США Дональда Трампа о депортации нелегальных мигрантов.

В своем эмоциональном обращении, которое сопровождено изображением мексиканского флага, С.Гомес заявляет следующее: «Мне так жаль. Весь мой народ атакуют и детей. Они ничего не понимают. Простите, я хотела бы что-то сделать, но не знаю как».

Подобная реакция певицы была вызвана решением Д.Трампа возобновить программу «Оставайтесь в Мексике» и предоставлением властям права депортировать нелегальных мигрантов без суда.

Напомним, что Селена Гомес наполовину латиноамериканка и она очень гордится своими мексиканскими корнями, о чем не раз заявляла в своих интервью.

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