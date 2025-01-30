Доброкачественные опухоли головного мозга обследуются и лечатся за счет ОМС

Опухоли головного мозга – это новообразования, которые развиваются из тканей, нервов, оболочек и сосудов мозга, а также из его эндокринных и лимфатических структур.

Эти опухоли могут иметь различные характеристики и быть как доброкачественными, так и злокачественными.

Обследование и хирургическое лечение доброкачественных опухолей головного мозга покрывается обязательным медицинским страхованием – в прошлом году в рамках пакета медицинских услуг было проведено более 450 операций по удалению доброкачественных опухолей головного мозга, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство обязательного медицинского страхования.

Доброкачественные опухоли развиваются медленно и не распространяются на другие части организма (не дают метастазов). Однако, оказывая давление на окружающие ткани, они могут вызывать неврологические симптомы, зависящие от их локализации, а при достижении определенных размеров становиться угрожающими для жизни. Опухоли головного мозга сопровождаются такими симптомами, как головная боль, нарушения речи, потеря памяти, проблемы со зрением и слухом, головокружение, онемение рук и ног, затруднение движений, тошнота и рвота.

Диагностикой и лечением заболевания занимаются невролог и нейрохирург. На основании жалоб пациента врач назначает необходимые обследования. Обнаружение и лечение опухолей головного мозга, включая квалифицированный осмотр врача, МРТ, контрастную МРТ, КТ, ЭхоЭГ, ЭЭГ, лабораторные анализы, другие исследования и хирургическое вмешательство покрываются обязательным медицинским страхованием.

Основным методом лечения является хирургическое вмешательство. Операция, используемые во время госпитализации лекарства, медицинские расходные материалы, анестезия, питание, биопсия и патогистологические исследования включены в покрытие обязательного медицинского страхования.

По обязательному медицинскому страхованию данные медицинские услуги предоставляются на основании медицинских показаний и назначения врача в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, а также в контрактных медицинских учреждениях (частных и подведомственных соответствующим государственным органам) по направлению Государственного агентства обязательного медицинского страхования.

«Развитие опухолей головного мозга и других локализаций связывают с воздействием радиации, различных токсичных веществ, значительным загрязнением окружающей среды, генетическими факторами, ослаблением иммунной системы и другими причинами. Хотя специальных профилактических мер против опухолей головного мозга не существует, ранняя диагностика значительно повышает шансы на выздоровление. Поэтому при появлении подозрительных симптомов крайне важно своевременно обратиться к врачу, - подчеркивают в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования

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