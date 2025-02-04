«Mən bu eşqə düşəni»: Тунзаля Агаева зачитала рэп – ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева презентовала на своем официальном YouTube канале новый видеоклип на песню «Mən bu eşqə düşəni», снятый режиссером Ниджатом Гафуроглу.

«Mən bu eşqə düşəni» - новая версия знаменитой песни «Atəşim var, külüm yox», написанной Суатом Сайыном, в которой Тунзаля Агаева читает рэп, текст которого был написан исполнителем мейханы Фаризом Зейналовым.

«Рэп-вставка в песне привнесла в нее нечто новое. Мне очень хотелось, чтобы эта песня звучала именно в жанре хип-хоп, и поскольку здесь требовался рэп, мы решили, что так получится интереснее», - рассказывает Т.Агаева, отмечая, что воплотила в клипе образ современного дервиша, находящегося в поисках любви.

Народная артистка подчеркивает, что главная цель ее обращения к песне «Atəşim var, külüm yox» - это знакомство молодого поколения с народной и композиторской музыкой, мугамом, теснифами и фольклором.

Отметим, что трек «Mən bu eşqə düşəni» уже доступен на всех электронных музыкальных платформах.

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