Ухудшение погоды в Азербайджане: Жизненно важные советы от МЧС для вашей безопасности

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями на территории Азербайджана.

Согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны ожидается понижение температуры на несколько градусов, холодная, неустойчивая погода и осадки. В горных и предгорных районах прогнозируются снегопады, в некоторых местах осадки будут интенсивными, на отдельных участках дорог возможен гололёд, а в отдельных районах ожидается сильный ветер.

В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие меры безопасности.

Холодная погода и осадки приводят к значительному увеличению использования газовых и электрических обогревательных приборов, что может вызвать перегрузку электрической сети. Кроме того, использование неисправных, нестандартных или самодельных газовых и электрических обогревателей, а также неосторожное обращение с ними может привести к пожару, взрыву или угрозе отравления угарным газом.

В связи с этим категорически запрещается использовать неисправные, нестандартные и самодельные обогревательные приборы, перегружать электрическую сеть, оставлять работающие обогреватели без присмотра. Не следует размещать горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи нагревательных устройств. Все приборы должны использоваться строго в соответствии с инструкциями (рекомендациями) завода-изготовителя.

Одновременно настоятельно рекомендуется жителям горных районов, а также тем, кто планирует поездки в горы, внимательно следить за официальными прогнозами погоды. В условиях морозов и метелей по возможности следует избегать выхода за пределы населённых пунктов. Если же такая необходимость возникает, важно заранее сообщить близким о маршруте передвижения.

При поездке на автомобиле необходимо убедиться, что техническое состояние транспорта соответствует сезону, а запас топлива достаточен. Не следует приближаться к незнакомым местам и выбирать маршруты через них. Важно соблюдать требования предупреждающих и запрещающих знаков, избегать лавиноопасных зон, в том числе крутых склонов, а также возвращаться в населённые пункты до наступления темноты.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных построек, зданий и рекламных щитов, а также не находиться под линиями электропередач, опорами и высокими деревьями. Учитывая, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, в ветреную погоду особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

«Не забывайте: пренебрежение правилами — угроза вашей жизни. В случае опасности звоните 112», - отмечают в МЧС.

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