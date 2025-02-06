В эти дни на бульваре не будет работать колесо обозрения и не только – ПРИЧИНА
Управление Приморского бульвара сообщило о временном приостановлении работы Бакинского колеса обозрения.
Согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны ожидается понижение температуры на несколько градусов, холодная, неустойчивая погода и осадки.
«Из-за погодных условий корабль «Мирвари» (совершающее морские прогулки судно – прим.ред.) и аттракцион «Панорама» (колесо обозрения – прим.ред.) не будут работать с 6 по 8 февраля», - говорится в сообщении пресс-службы Управления Приморского бульвара.
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