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Вусал Гурбанов назначен гендиректором Центробанка

Фарида Багирова11:15 - Сегодня
Вусал Гурбанов назначен гендиректором Центробанка

Назначен новый генеральный директор Центробанка Азербайджана (ЦБА), с 3 февраля им стал Вусал Гурбанов.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Центробанка, В.Гурбанов родился в 1980 году в Загатале. Выпускник Азербайджанского университета кооперации.

С 1998 года работал в различных страховых компаниях, с 2019 года - в Палате по надзору за финансовыми рынками, с 2020 года - в ЦБА. До февраля 2025 года возглавлял департамент ЦБА по контролю за страховой деятельностью.

Женат, имеет 2-х детей.

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