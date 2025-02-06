Анар Мансуров назначен гендиректором Центробанка

Назначен новый генеральный директор Центробанка Азербайджана (ЦБА), с 3 февраля им стал Анар Мансуров.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Центробанка, А.Мансуров родился в 1986 году в Баку. Выпускник Азербайджанского государственного экономического университета.

Трудовую деятельность начал в 2005 году, работал в Международном банке Азербайджана, в ООО «Azerikard», ЗАО «AzerGold», с августа 2022 года - в ЦБА на должности директора департамента финансового управления.

Женат, имеет 2-х детей.