Азер Бадамов о Николае Валуеве: «Редкий экспонат тупиковой ветви эволюции»

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азер Бадамов жестко ответил российскому политику и бывшему боксеру Николаю Валуеву, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес азербайджанцев.

Как сообщает 1news.az, Азер Бадамов на своей странице в facebook написал следующее:

«Депутат от Единой России Николай Валуев назвал азербайджанцев «шоблой». Что ж, это понятие характеризует, в первую очередь, самого Валуева.

Более того, если попытаться художественно изобразить среднестатистического представителя «шоблы», то лучше всего для этого подойдет портрет Николая Валуева. Достаточно посмотреть на антропологический тип данного существа, чтобы понять, что это редкий экспонат тупиковой ветви эволюции, в своем развитии застрявший где-то между неандертальцем и хомо сапиенс. Назначение таких, как Валуев, на должность депутата Госдумы является оскорблением принципа парламентаризма».