Удар децибелами: Уличные артисты в подземных переходах беспокоят жителей Баку - ФОТО

Темой сегодняшнего нашего материала стали уличные музыканты, жалоба на которых недавно поступила в редакцию 1news.az от нашего постоянного читателя.

Читатель рассказал, что в выходной день прогуливался по центру города, но его спокойствие и умиротворение от отдыха нарушил уличный артист, который злоупотребил возможностями усилителей звука. Он находился в замкнутом пространстве пешеходного перехода, поэтому уровень допустимых децибелов возрос в разы, что создавало определенный дискомфорт для людей.

- фото было сделано в подземном переходе у ТЦ Порт-Баку

Здесь стоит отметить, что в подземных переходах звуки отражаются сильнее из-за жестких поверхностей, таких как бетон и плитка. В результате чего формируются эхо и реверберация, что еще больше искажает мелодию. А усилители звука вкупе с разговорами проходящих людей превращают музыку в шумовое загрязнение, весьма негативно отражающееся на окружающих.

Чтобы узнать мнение граждан по этому вопросу, редакция 1news.az провела опрос среди читателей в своих социальных сетях.

Итак, каково мнение широкой аудитории?

По результатам опроса выяснилось, что к самим музыкантам в большинстве своем жители и гости нашей столицы относятся нейтрально. Однако, согласно комментариям, оставленным нашими читателями под постами, основной проблемой является не сама музыка, а уровень ее громкости.

- комментарии на Facebook/Telegram

Чтобы убедиться в сказанном, сотрудники редакции наведались в несколько подземных переходов в городе, где зачастую встречаются подобные музыканты.

- фото было сделано в переходе у Кукольного театра

- фото было сделано в переходе рядом с отелем «Four Seasons»

- фото было сделано в переходе около больницы Нефтяников

Мы постарались побеседовать с некоторыми уличными музыкантами, однако большинство из них отказалось как-либо комментировать свою деятельность. Нам удалось поговорить лишь с одним, но ничего конкретного он не сказал. По его словам, он исполняет песни на улицах по своему собственному желанию, так как любит и получает от этого удовольствие. Также в ходе разговора мы узнали, что окончил он музыкальное училище имени Асафа Зейналлы.

Напомним, что 1news.az не раз освещал тему уличных артистов. В предыдущих материалах отмечалось, что «артисты в подземных переходах – явление стихийное и неорганизованное». Тогда данный вопрос прокомментировал Бакинский туристический информационный центр (ныне – Бакинско-Абшеронское региональное туристическое агентство).

И в этот раз мы связались с данной организацией. На наши вопросы ответила руководитель сектора промышленности агентства Фируза Мустафаева.

- Фируза ханум, соответствует ли использование усилителей звука в общественных местах, особенно в подземных переходах, закону? Если нет, как и кем регулируется эта деятельность?

- Прежде всего, следует отметить, что, согласно Конституции Азербайджанской Республики, каждый человек имеет право на свободу творчества. Люди, которые хотят демонстрировать свое искусство в общественных местах, например, в подземных переходах, сегодня часто используют усилители звука. Во многих случаях ряд музыкантов, к сожалению, злоупотребляет своей творческой свободой, ведя незаконную деятельность и нарушая общественный порядок. В настоящее время некоторые уличные музыканты, не входящие в проект «Уличные артисты», особенно те, кто выступает в подземных переходах поздно ночью и на высоком уровне громкости, грубо нарушают права других людей. По этому вопросу правоохранительные органы принимают необходимые меры и накладывают ограничения на незаконные выступления.

- Кроме подземных переходов, регулируется ли использование музыкальных колонок на улицах? И какими правилами?

- Участники проекта «Уличные артисты» обеспечиваются специальными разрешениями и работают в согласованных с Исполнительной властью города Баку местах в соответствии с установленным расписанием - в промежутке с 13:00 до 20:00, не превышая музыкальный лимит в 3 часа. Участникам разрешается использовать усилители звука, не превышающие 75 дБ, только в исключительных случаях. За их ежедневной деятельностью следят сотрудники МВД и туристического агентства, а также регулярно проводятся мониторинги. Участники, нарушающие правила в любой форме, исключаются из проекта.

В заключение отметим, что уличные музыканты, без всяких сомнений, есть неотъемлемая часть городской культурной среды, однако их творчество должно учитывать интересы и комфорт окружающих. Проблемы, возникающие из-за громкого и некачественного исполнения, особенно с использованием усилителей звука в неподобающих местах, могут превратить музыку в источник раздражения. Хотя каждый человек имеет право на свободу творчества, как отмечалось выше, важно, чтобы это право не нарушало покой других людей. Вопрос использования усилителей звука в общественных местах требует своего регулирования во имя спокойствия и комфорта окружающих. И в данном контексте проект «Уличные артисты» является хорошим примером того, как можно сбалансировать творческую свободу и интересы жителей и гостей нашей столицы, чтобы музыка приносила им лишь положительные эмоции.

Хаджар Назарова