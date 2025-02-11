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Нателла Крапивина: «В Баку я провела самые тяжелые 9 месяцев своей жизни» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:11 - Сегодня
Нателла Крапивина: «В Баку я провела самые тяжелые 9 месяцев своей жизни» - ВИДЕО

Украинский продюсер, клипмейкер и режиссёр, экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина (Алиева) опубликовала в социальной сети Instagram видеопост, посвященный столице Азербайджана, сопроводила комментарием «Признание в любви!».

«Мы закончили нашу музыкальную сессию в городе Баку. Это моя историческая родина, ни для кого не секрет. К сожалению, бываю я здесь не так часто, как хотела бы, но каждый раз очень перезагружаюсь. Вообще в Баку я провела самые тяжелые 9 месяцев своей жизни. В 2022-м году этот город меня приютил, здесь живет моя семья, очень много моих друзей», - отмечает Н.Крапивина.

Продюсер также советует всем своим подписчикам посетить азербайджанскую столицу: «Когда станет чуть-чуть потеплее, потому что сейчас в Баку холодно. Но вот где-то в апреле покупайте билет на самолет, приезжайте в Баку. Город развивается, процветает. Чистота, порядок, еда - потрясающе всё. Строятся какие-то новые сумасшедшие объекты архитектурные. Ну, в общем изобилие во всех смыслах. Просто приезжайте, наслаждайтесь. А главное, это гостеприимство. Гостеприимство местных жителей. Потому что это у нас в крови у азербайджанцев. Мы очень любим гостей и поэтому вы точно не пожалеете, если приедете, проведете здесь какое-то время, отдохнете, получите удовольствие».

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