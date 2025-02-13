SOCAR: Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди устранена

Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни — Чилов — Шах сачы — Дюбенди производственного объединения (ПО) «Азнефть», находящегося в введении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) устранена.

Об этом АПА сообщили в SOCAR.

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы на нефтепроводе Нефтяные Камни— Чилов — Шах Сачы — Дюбенди были полностью завершены 11 февраля в 12:00. С 13:30 началось постепенный ввод в эксплуатацию трубопровода.

В связи с происшествием был установлены контакты с соответствующими государственными структурами и другими операторами, работающими в азербайджанском секторе Каспийского моря, осуществлены обмен информацией и координация соответствующих мер по предотвращению утечки.

С 9 февраля, после того, как погода относительно стабилизировалась, был реализован ряд мер. Танкеры пришвартовались к Нефтяным

Камням и осуществили перевозку нефти. Было минимизировано воздействие на добычу и остановлена транспортировка по поврежденному трубопроводу, тем самым устранена утечка.

В рамках работ по ремонту и восстановлению трубопровода на воду был спущен дистанционно управляемый робот (ROV) и мобилизована водолазная служба. Также был проведен подводный осмотр места происшествия и на основании наблюдений был составлен план ремонтно-восстановительных работ.

Отметим, 7 февраля на нефтепроводе Нефтяные Камни — Чилов — Шах Сачы — Дюбенди производственного объединения «Азнефть» наблюдалась утечка.