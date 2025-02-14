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Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся

Феликс Вишневецкий11:17 - Сегодня
Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся

Рэпер Канье Уэст и его супруга - австралийская фотомодель и архитектор Бьянка Цензори решили расстаться спустя чуть больше года после свадьбы.

Издание Daily Mail отмечает, что, по информации инсайдеров, пара уже пришла к устному соглашению, согласно которому Б.Цензори получит 5 миллионов после развода (8,5 млн манатов).

Официальное расторжение брака ожидается в ближайшие дни, а пока Б.Цензори остаётся в их особняке в Беверли-Парк стоимостью 35 миллионов долларов (59,5 млн манатов) - сам К.Уэст, по слухам, может снова отправиться в Токио, где провел значительное время в прошлом году.

Разрыв произошел всего через 11 дней после громкого появления пары на красной дорожке «Грэмми», где Б.Цензори предстала в прозрачном платье, а К.Уэст инструктировал её привлечь внимание – данный инцидент вызвал волну обсуждений и обвинений в адрес музыканта, который, по мнению многих, использовал образ жены в своих целях.

Отметим, что Канье Уэст и Бьянка Цензори поженились в декабре 2022 года. Их отношения часто становились предметом обсуждения, особенно из-за эпатажного стиля Б.Цензори и неоднозначного поведения рэпера.

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