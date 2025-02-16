Завтра в Азербайджане будет в основном без осадков

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 17 февраля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-7, днем – 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет в пределах 75-85 процентов.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако днем в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. Местами и временами будет туман. Западный ветер в некоторых местах временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем – 8-13 градусов тепла, в горах – ночью 5-10 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.