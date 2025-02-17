Член азербайджанской общины награждена сертификатами в США - ФОТО

Алена Бадалова, руководитель Центра развития детско-юношеского творчества "My Way" в Нью-Йорке, награждена за активное участие в межобщинной деятельности, волонтерстве, а также в социальных культурных программах в США.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

"Отмечено, что сенаторы штата Нью-Йорк – Стефан Т. Чан (Stephen T. Chan), Джессика Скарселла-Спантон (Jessica Scarcella-Spanton), член городского совета Нью-Йорка Джастин Бреннан (Justin Brannan), член Ассамблеи штата Нью-Йорк Алек Брук-Красны (Alec Brook-Krasny) вручили нашей соотечественнице сертификаты, а член городского совета Нью-Йорка Сюзан Жуанг (Susan Zhuang) – награду.

Центр развития детско-юношеского творчества "My Way", возглавляемый Аленой Бадаловой, осуществляет важные шаги в деле всестороннего развития азербайджанских детей и молодежи в Нью-Йорке, активно участвует в продвижении национального культурного наследия Азербайджана в США. В Центре организуются курсы по азербайджанским национальным танцам, живописи, скульптуре", - говорится в сообщении Госкомитета.