«Настоящий гагаш»: Андрей Малахов примерил в эфире кепку-аэродром – ВИДЕО

В очередном выпуске музыкального шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1» приняли участие азербайджанские исполнители Намиг Гасымов и Тюркан Аббасова.

В студии они исполнили лирическую композицию «Час настал», а также представили отрывок знаменитого шлягера «Я встретил девушку» из репертуара легендарного азербайджанского певца Рашида Бейбутова.

В знак уважения и дружбы к ведущему программы А.Малахову, артисты преподнесли ему подарки из Баку - кепку-аэродром, вручив которые, назвали звезду российского ТВ «настоящим гагашем», а также четки, азербайджанский чай, армуды и сухофрукты.

«Песни от всей души» - это музыкальное шоу, выходящее в эфир каждое воскресенье на телеканале «Россия 1». В программе принимают участие певцы из разных стран и регионов, которые исполняют популярные песни и делятся историями из своей жизни. Шоу стало любимым у зрителей благодаря теплой атмосфере и живым выступлениям артистов.

Для тех, кто пропустил выпуск с участием Намига Гасымова и Тюркан Аббасовой, полную запись можно посмотреть ниже, начиная с 58:58.

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