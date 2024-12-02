Певец из Азербайджана сделал подарок Андрею Малахову, привезенный из Гусарского района – ВИДЕО

Певец из Азербайджана, прославившийся в социальных сетях песней «Туфли-муфли», вновь стал гостем программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!», выходящей в эфир на телеканале «Россия 1».

«Привет, Андрей!» - главное российское субботнее шоу, очередной темой обсуждения в котором стали восточные песни о любви; в эту программу и был приглашен Сакит Самедов – певец родился в Гусарском районе Азербайджана, после получения образования в школе, переехал в Дагестан, а затем в город Тула, где проживает сегодня.

В ходе эфира был показан сюжет, снятый в родном селе С.Самедова в Гусарском районе, в съемках которого приняли участие члены семьи исполнителя. Андрею Малахову подарили варенье, сваренное его мамой, и груши, привезенные на съемку в Москву из Азербайджана.

На программе «Привет, Андрей!» Сакит Самедов исполнил несколько песен, в числе которых и принесшая ему популярность в соцсетях «Туфли-муфли», «Daşlı Qala» и т.д., после чего один из гостей предложил переименовать программу А.Малахова в «Салам, Андрей!» - как все это происходило, можно увидеть в нижеприведенном видео.

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