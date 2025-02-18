В эти дни температура воздуха в Баку понизится до 3 градусов мороза, пойдет снег

По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, с вечера 19 февраля до дня 22 февраля в Азербайджане ожидаются изменения погодных условий - будут дожди, в некоторых местах снег, северо-западный ветер, который временами усилится.

Температура воздуха постепенно снизится на 7-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Минимальная температура воздуха в низменных районах составит от 0 до 5 градусов мороза, в предгорьях - от 5 до 10 градусов, в горных районах - от 10 до 15 градусов, а в высокогорных районах - от 15 до 20 градусов мороза. В Баку и на Абшеронском полуострове ночью температура воздуха опустится до 0 градусов, а в последующие дни может снизиться до минус 3 градусов.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 февраля ожидаются дожди, утром 20 февраля в некоторых местах дождь перейдет в мокрый снег, а вечером 20 февраля и 21 февраля возможны периодические снегопады.

В районах Азербайджана с вечера 19 февраля до утра 22 февраля ожидаются дожди, в некоторых местах возможен снег. В Нахчыванской АР, Карабахе, Восточном Зангезуре, Газах-Гяндже, Балакен-Шеки, Губа-Гусаре, Горном Ширване, Центральном Аране и Лянкяран-Астаре предполагается усиление осадков.

Ожидаемые снежные и морозные погодные условия могут привести к образованию льда на некоторых дорогах.

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