Вопрос о Jony включен в тест госэкзамена в РФ - ФОТО - ВИДЕО

В тесте по обществознанию Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в РФ появился вопрос о треке Jony (Джахид Гусейнли) и The Limba – «Босс».

Учащиеся должны определить, к какому типу культуры относится данная композиция, сообщает 1news.az со ссылкой на Ru TV.

«Недавно вышла новая песня Jony, The Limba – «Босс», которая доступна и понятна населению, для прослушивания песни никакая подготовка не нужна, перед её премьерой исполнители активно рекламировали трек. К какой форме культуры можно отнести пример, иллюстрированный выше, и по каким признакам из текста вы это определили?» – говорится в вопросе российского ЕГЭ.

Отметим, что трек «Босс» является абсолютным хитом в репертуаре Jony – клип на этот трек на официальном YouTube канале исполнителя за три года с момента премьеры набрал более 8,6 млн просмотров.

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