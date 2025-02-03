Jony и Микеле Морроне заинтриговали фанатов неожиданным снимком – ФОТО
Певец Jony неожиданно для всех опубликовал в своих соцсетях снимок, на котором предстал в компании со звездой фильма «365 дней» Микеле Морроне и нью-йоркским певцом и композитором Two Feet.
Пост он лаконично подписал: «Stay tuned» (Оставайтесь с нами), чем сразу же вызвал волну обсуждений среди поклонников.
Пока фанаты строят догадки, к чему это может быть, версии разделились: одни ожидают совместный музыкальный проект, другие предполагают, что артистов связывает работа в кино. Интригу подогрел и сам М.Морроне - в Instagram Stories он разместил схожий кадр, который сопроводил комментарием «What’s going on here?» (Что здесь происходит?).
Напомним, что ранее итальянский актер признавался, что является поклонником творчества Jony и даже публиковал в соцсетях видео с его песнями. Что именно задумали артисты - пока остается загадкой.
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