Погода на четверг: В Баку ожидается снег

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 20 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические осадки, утром местами будет дождь с переходом в мокрый снег, а вечером – в снег. В отдельных районах полуострова возможны интенсивные осадки. Прогнозируется усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем - до 4° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана также местами ожидаются осадки, мокрый снег и снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки. В некоторых районах возможен туман. Западный ветер в дневное время в отдельных районах может усилиться.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от 0 до 4° тепла, днем – от 4 до 8° тепла. В горах ночью температура опустится до -7-12°, днем – от -2 до -6°.

В некоторых местах возможна гололедица на дорогах.

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