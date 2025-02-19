В эти дни скорость ветра в Баку усилится до 28,4 м/с

В связи с ветреной погодой в Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой 20–21 февраля в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах страны.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нефтчале и Гобустане будет дуть северо-западный ветер, скорость которого, согласно оранжевому предупреждению, составит 20,8 - 28,4 м/с.

В Нахчыванской АР, а также в Сальяне, Гаджигабуле, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Губе, Гусаре, Агстафе, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Гядабее, Дашкесане, Гёйгёле, Нафталане, Геранбое, Мингячевире, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Лянкяране, Астаре, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде и Билясуваре будет дуть западный ветер, скорость которого, согласно желтому предупреждению, составит 13,9 - 20,7 м/с.

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