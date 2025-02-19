 МЧС призывает к осторожности в связи с резким ухудшением погоды | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

МЧС призывает к осторожности в связи с резким ухудшением погоды

Феликс Вишневецкий13:35 - Сегодня
МЧС призывает к осторожности в связи с резким ухудшением погоды

По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории Азербайджана ожидаются резкие погодные изменения с осадками, значительным понижением температуры, снегопадами, интенсивными осадками в некоторых местах, возможным образованием льда на дорогах и сильными ветрами в отдельных районах.

В связи с ухудшением погодных условий Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

Так как холодная и дождливая погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических обогревательных устройств, это может привести к перегрузке электрической сети, а также к использованию неисправных, нестандартных или кустарно изготовленных газовых и электрических обогревателей, что может привести к пожару или взрыву, а также создать опасность отравления угарным газом. Поэтому необходимо избегать использования неисправных, нестандартных или кустарных обогревательных устройств, не допускать перегрузки электрической сети, не оставлять работающие обогреватели без присмотра, не хранить горючие материалы и легко воспламеняющиеся жидкости рядом с обогревателями, а также использовать устройства в соответствии с инструкциями (рекомендациями) производителей.

Одновременно, особенно для тех, кто живет в горных районах или отправляется в горы, рекомендуется обращать внимание на прогнозы погоды от официальных органов, по возможности не покидать населенные пункты в условиях морозов и метелей, а если такая необходимость возникнет, заранее информировать близких о маршруте. При движении на автомобиле проверять соответствие его технических характеристик сезону и обеспечивать достаточный запас топлива, избегать незнакомых мест и не выбирать такие маршруты, следовать предупреждающим и запрещающим знакам на месте, не приближаться к местам, где возможны снежные обвалы, в том числе к крутым склонам, и возвращаться в населенный пункт до наступления темноты.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется избегать нахождения рядом с легкими конструкциями, временными постройками, зданиями и рекламными щитами, а также не останавливаться под электрическими столбами и проводами, а также под высокими деревьями. Также, учитывая трудности, которые сильный ветер может создать при тушении пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности в условиях ветреной погоды.

«Не забывайте: игнорирование правил - это угроза нашей жизни. В случае опасности звоните по номеру 112», - отмечают в МЧС.

Поделиться:
175

Актуально

Xроника

В Ханкенди состоялась церемония закладки Парка Победы - ФОТО

Интервью

Переговоры в Эр-Рияде: Большой геополитический пасьянс глазами Фархада Мамедова

Общество

МЧС призывает к осторожности в связи с резким ухудшением погоды

Политика

Премьер-министр Пакистана посетит Азербайджан

Общество

В Бейлягане 5-летняя девочка умерла от отравления лекарствами

В Азербайджане штраф за курение в самолете увеличивается в 5 раз

МЧС призывает к осторожности в связи с резким ухудшением погоды

Тяжелое ДТП в Физули: Погиб двухлетний ребенок

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Каспий достиг рекордно низкого уровня за последние 400 лет

Минздрав подал в суд на известную клинику - ОБНОВЛЕНО

Арестована модель Челси Бахшиева

В Баку супружеская пара трагически погибла в День влюбленных

Последние новости

Трамп назвал Венесуэлу врагом США

Сегодня, 14:10

Королевство Бахрейн выдвинуло свою кандидатуру на пост председателя Азиатской парламентской ассамблеи

Сегодня, 14:05

Переговоры в Эр-Рияде: Большой геополитический пасьянс глазами Фархада Мамедова

Сегодня, 14:00

В Бейлягане 5-летняя девочка умерла от отравления лекарствами

Сегодня, 13:55

В Азербайджане штраф за курение в самолете увеличивается в 5 раз

Сегодня, 13:50

Елена Эйвазлы-Сидоренко поделилась историей победы над раком: «Я научилась прощать и не осуждать» - ВИДЕО

Сегодня, 13:45

ЕС утвердил новые антироссийские санкции

Сегодня, 13:40

МЧС призывает к осторожности в связи с резким ухудшением погоды

Сегодня, 13:35

В Кремле ожидают позицию Зеленского по урегулированию

Сегодня, 13:30

Тяжелое ДТП в Физули: Погиб двухлетний ребенок

Сегодня, 13:25

Ужесточаются требования к лицензированию филиалов иностранных банков

Сегодня, 13:20

В Азербайджане мужчина повесился на кузове собственного грузовика

Сегодня, 13:15

В Азербайджане могут усилить контроль над регистрацией юридических лиц

Сегодня, 13:10

Премьер-министр Пакистана посетит Азербайджан

Сегодня, 13:05

Азербайджан ужесточает контроль за безопасностью авиаперевозок: штрафы вырастут в десятки раз

Сегодня, 13:00

Хикмет Гаджиев встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Сегодня, 12:55

Возрастной ценз для судей Конституционного суда могут увеличить

Сегодня, 12:50

Генеральный секретарь: Азербайджан продемонстрировал пример крепкого сотрудничества

Сегодня, 12:45

В Азербайджане увеличивают штрафы за нарушения правил на железной дороге

Сегодня, 12:40

Сахиба Гафарова: Азербайджан достойно исполняет обязанности председателя Азиатской парламентской ассамблеи

Сегодня, 12:35
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31