МЧС призывает к осторожности в связи с резким ухудшением погоды

По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории Азербайджана ожидаются резкие погодные изменения с осадками, значительным понижением температуры, снегопадами, интенсивными осадками в некоторых местах, возможным образованием льда на дорогах и сильными ветрами в отдельных районах.

В связи с ухудшением погодных условий Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

Так как холодная и дождливая погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических обогревательных устройств, это может привести к перегрузке электрической сети, а также к использованию неисправных, нестандартных или кустарно изготовленных газовых и электрических обогревателей, что может привести к пожару или взрыву, а также создать опасность отравления угарным газом. Поэтому необходимо избегать использования неисправных, нестандартных или кустарных обогревательных устройств, не допускать перегрузки электрической сети, не оставлять работающие обогреватели без присмотра, не хранить горючие материалы и легко воспламеняющиеся жидкости рядом с обогревателями, а также использовать устройства в соответствии с инструкциями (рекомендациями) производителей.

Одновременно, особенно для тех, кто живет в горных районах или отправляется в горы, рекомендуется обращать внимание на прогнозы погоды от официальных органов, по возможности не покидать населенные пункты в условиях морозов и метелей, а если такая необходимость возникнет, заранее информировать близких о маршруте. При движении на автомобиле проверять соответствие его технических характеристик сезону и обеспечивать достаточный запас топлива, избегать незнакомых мест и не выбирать такие маршруты, следовать предупреждающим и запрещающим знакам на месте, не приближаться к местам, где возможны снежные обвалы, в том числе к крутым склонам, и возвращаться в населенный пункт до наступления темноты.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется избегать нахождения рядом с легкими конструкциями, временными постройками, зданиями и рекламными щитами, а также не останавливаться под электрическими столбами и проводами, а также под высокими деревьями. Также, учитывая трудности, которые сильный ветер может создать при тушении пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности в условиях ветреной погоды.

«Не забывайте: игнорирование правил - это угроза нашей жизни. В случае опасности звоните по номеру 112», - отмечают в МЧС.