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Погода на пятницу: В Баку ожидается снег и сильный ветер

Феликс Вишневецкий14:00 - Сегодня
Погода на пятницу: В Баку ожидается снег и сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 21 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах ожидаются дождь с мокрым снегом и снегопад. В некоторых районах полуострова возможны интенсивные осадки. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью и днем будет от -3 до 0°C. Атмосферное давление повысится с 765 мм рт. ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

Ночью и утром ожидаются сильные ветры со снегом, которые могут вызвать метели, а некоторые дороги могут покрыться льдом.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются периодические осадки, дождь с мокрым снегом и снегопад. В отдельных районах возможны интенсивные осадки. В некоторых местах также возможен туман. Ветер западный, местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью от -3°C до +2°C, днем от +2°C до +6°C. В горах ночью от -7°C до -12°C, в высокогорных районах от -13°C до -18°C, днем от -2°C до -7°C.

В некоторых районах существует вероятность образования льда на дорогах.

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