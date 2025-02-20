Скорость ветра в Баку достигает 25 м/с

По информации, предоставленной Национальной гидрометеорологической службой по состоянию на 12:00 20 февраля, в стране продолжается ветреная и дождливая погода.

В Шуше, Ханкенди, Кяльбаджаре, Лачине, Дашкесане, Гядабае, Гёйгёле, Гяндже, Товузе, Газахе, Агстафе, Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Габале, Шамахе, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Шахдаге, Шабране, Ярдымлы и Лерике идет снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами наблюдается дождь с мокрым снегом.

В Нахчыване, Нафталане, Огузе, Исмаиллы, Физули, Ходжалы, Тертере, Барде, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Бейлягане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре, Лянкяране и Астаре идет дождь.

Согласно оранжевому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигает 25 м/с. Высота волн на море составляет 3,5 метра.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 2 градуса, в равнинных районах - 5, в Нахчыванской АР - 4 градуса тепла, а в горных районах - до 12 градусов мороза.