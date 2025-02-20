MEDIA: «Массовая кибератака на online СМИ - угроза информационной безопасности Азербайджана»

Массовая кибератака, осуществлённая 20 февраля 2025 года против ряда онлайн-медиа ресурсов нашей страны, рассматривается как угроза информационной безопасности Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана (MEDIA), в котором отмечается, что принимаются необходимые меры для восстановления работы веб-сайтов.

Подчеркивается, что в настоящее время соответствующие государственные органы принимают неотложные меры по устранению последствий массовой кибератаки и предотвращению подобных случаев в будущем.

«Эта атака на информационную безопасность нашей страны еще раз доказывает, что национальное информационное пространство постоянно становится целью сил, стремящихся ввести общественное мнение в заблуждение. Эти силы не только распространяют дезинформацию и ложные новости, но и вмешиваются в медиаинфраструктуру, пытаясь удалить или изменить информацию непосредственно у её источника», - подчеркивают в Агентстве развития медиа Азербайджана.

Агентство призывает медиаорганизации в целях предотвращения подобных случаев более тщательно подходить к защите своих ресурсов.

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