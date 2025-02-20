Скандал вокруг увольнения учителя в Гяндже: Родители и ученики требуют его возвращения - ВИДЕО

В начале недели Государственное агентство дошкольного и общего образования сделало заявление о том, что в школе №34 города Гянджа было проведено расследование Гянджа-Дашкесанским региональным управлением образования по обвинению в неподобающем поведении учителя в отношении ученика.

Госагентство сообщило, что, учитывая недопустимость таких случаев в учебно-образовательном процессе, был расторгнут трудовой договор с учителем английского языка данного учебного заведения Джавидом Рзаевым.

Эта история получила продолжение – ученики 5С класса русского сектора школы №34 города Гянджа и их родители требуют восстановления на работе Джавида Рзаева, который являлся классным руководителем.

Об этом рассказывается в новостном сюжете канала ITV, в котором как ученики, так и родители, и коллеги уволенного педагога заявляют, что никакого избиения не было, что ученик сам покалечил себя, после чего его дедушка пожаловался на Дж.Рзаева, в результате чего с ним расторгли трудовой договор.

Недовольные увольнением учителя ученики и их родители провели акцию у школы №34 в Гяндже с требованием вернуть Дж.Рзаева к работе.

«Есть кадры, снятые на камеру. Свидетели - как ученики, так и учителя. Я не сделал ничего, о чем говорят ученик и дедушка. Не бил его кулаком, не дал ему пощечину. Он входит в группу риска, и начиная с сентября я в устной форме не раз из-за плохого поведения делал ему предупреждения», - отмечает уволенный учитель.

Более подробно о произошедшем вы можете узнать, просмотрев сюжет канала ITV.