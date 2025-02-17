Уволен учитель, избивший ученика в гянджинской школе

В школе №34 города Гянджа было проведено расследование Гянджа-Дашкесанским региональным управлением образования по обвинению в неподобающем поведении учителя в отношении ученика.

Учитывая недопустимость таких случаев в учебно-образовательном процессе, трудовой договор с учителем английского языка данного учебного заведения Джавидом Рзаевым был расторгнут, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования.

В Госагентстве отмечают, что соблюдение учителями правил этического поведения, а также обеспечение безопасности и психологического состояния учащихся постоянно находится в центре внимания, и в этом направлении проводятся необходимые просветительские мероприятия.

Напомним, что несколько дней назад распространилась информация о том, что в Гяндже классный руководитель избил ученика 5-го класса.