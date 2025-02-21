Возросло число пострадавших от последствий снегопада в Баку - ОБНОВЛЕНО

В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения в связи с погодными условиями обратились 55 человек.

У пострадавших в основном наблюдаются переломы, деформации в области запястья и стопы, острая боль и отечность, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Двум пострадавшим было проведено хирургическое лечение.

10:43

В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения в связи с погодными условиями обратились 15 человек.

У пострадавших в основном были зафиксированы переломы, деформации в области запястья и предплечья, острая боль и отёчность, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Двум пациентам было проведено хирургическое лечение.

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