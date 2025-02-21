Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 71 см

На территории страны сохраняются нестабильные погодные условия.

Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы. Отмечается, что в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве населенных пунктов страны идет снег.

Высота снежного покрова в Загатале (Алибей) составила 71 см, Гахе (Сарыбаш) - 50, Гядабее - 45, Шеки - 25, Губе - 17, Шахдаге, Кяльбаджаре - 15, Лерике - 14, Лачине, Губадлы, Дашкесане, Огузе - 12, Алтыагадже - 11, Шамахе, Нахчыване - 10, Балакене, Шуше, Шахбузе, Халтане - 8, Ходжалы, Ханкенди, Шаруре, Тертере - 7, Имишли, Физули, Исмаиллы, Агдаме - 6, Зардабе, Товузе, Габале - 5, Гусаре, Ярдымлы, Джульфе, Гобустане, Агстафе, Гейчае - 3, Джалилабаде, Шабране, Агсу, Нафталане - 1, Баку и на Абшеронском полуострове - 7 см.

Дует северо-западный ветер, в соответствии с оранжевым предупреждением максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилилась до 25 м/с.

Высота волн в море достигла 5,1 метра.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксирована на уровне -3, в низменных районах -1, в Нахчыванской АР -9, в горных районах - до -15 градусов.