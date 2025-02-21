Николь Кидман, Жизель Пелико и другие женщины года по версии TIME – ФОТО

Журнал TIME представил ежегодный список самых влиятельных женщин, отметив тех, кто оказывает значительное влияние на современное общество.

В число лауреаток вошли актрисы Николь Кидман и Анна Саваи, правозащитница Жизель Пелико и другие выдающиеся женщины, которые внесли важный вклад в различные сферы, сообщает 1news.az со ссылкой на TIME.

Актриса Николь Кидман была отмечена за свой вклад в развитие киноиндустрии. Она приняла принципиальное решение каждые 18 месяцев работать с женщиной-режиссером, что помогло изменить баланс сил в Голливуде и дало возможность развиваться новым талантам.

Еще одна номинантка – актриса и модель Оливия Манн, которой диагностировали рак. Она использовала свою историю, чтобы призвать женщин регулярно проходить скрининг молочных желез.

В списке значится и Жизель Пелико, правозащитница, пережившая тяжелое насилие. В прошлом году ее муж, Доминик Пелико, был приговорен к 20 годам тюрьмы во Франции за преступления против нее. Он тайно подмешивал ей транквилизаторы, после чего незнакомцы совершали над ней насилие. Однако Жизель отказалась от анонимности, став символом борьбы за права жертв по всему миру. «Выбор Пелико отказаться от своего законного права на анонимность сделал ее героиней для выживших во всем мире, поскольку она призывала к переменам во Франции и за ее пределами», - пишет TIME.

На фото правозащитница Жизель Пелико

В списке также оказалась активистка Аманда Зуравски, подавшая в суд на власти Техаса из-за запрета на аборт, угрожавшего ее жизни - этот случай привлек внимание к проблемам женских репродуктивных прав.

В список TIME вошли и другие влиятельные женщины: гамбийская активистка Фату Балде, борющаяся против женского обрезания, защитница прав трансгендеров Ракель Уиллис, баскетболистка Аджа Уилсон, певица Laufey, гимнастка Джордан Чайлз, гендиректор компании Bobbie Лора Моди, индийская экоактивистка Пурнима Деви Барман и Клэр Бабино-Фонтено, ведущая борьбу с проблемой голода в США.

На фото звезда сериала «Сегун» Анна Саваи