Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Автор: Рахман Гаджиев

Источник: личный аккаунт автора в социальной сети Facebook.

Несколько лет я практически не пишу на общественные темы, и не делюсь собственным мнением о событиях, происходящих в нашей стране и мире, если только они не касаются моей работы.

Но чудовищное дело, разворачивающееся сейчас в казалось бы далёкой либеральной Европе, дело, от которого в жилах стынет кровь, заставляет меня изложить свою точку зрения на происходящее (кому-то мои мысли покажутся чрезмерно философскими, но по иному, простите, не получается).

И я объясню почему.

Итак, тихий французский городок Авиньон, с населением около 100 тысяч человек, стал эпицентром шокирующего судебного процесса.

Доминик Пелико, бывший электрик, признался, что более десяти лет накачивал свою жену наркотиками, позволяя десяткам мужчин насиловать её, и всё это записывал на видео. На скамье подсудимых 51 человек, большинство из которых — обычные люди, которых называют «господин Каждый».

Это дело заставило меня задуматься — действительно ли, происходящее так далеко от нас и к каким последствиям может привести продолжающаяся тотальная моральная деградация либеральных «ценностей»?

Мы живем в Азербайджане, но цифровые технологии и социальные сети давно размыли границы и сократили расстояния. А либеральные нарративы — от трансгендерной идеологии до пропаганды ЛГБТ+ — агрессивно экспортируются по всему миру. Они проникают через разные каналы коммуникации: от трансляции гей-парадов на кабельных телеканалах, внедрения новых «норм» в фильмы и сериалы, создаваемые Голливудом, и до коротких вирусных видео-зарисовок в «Инстаграм» и «Тик-Ток».

Может показаться, что я драматизирую, но, на мой взгляд, враг уже у ворот, и дело Пелико — ужасающий пример того, к чему приводит моральная деградация, если её не остановить.

Именно поэтому я решил поделиться своим мнением. И именно поэтому пишу на русском языке, чтобы моя точка зрения была понятна не только местной, но и более широкой аудитории.

PS: Прошу не воспринимать сказанное мной, как нетерпимость к сексуальным меньшинствам – мне нет никакого дела до ориентации других людей, пока она не выходит за границы их спален, и не превращается в навязываемую другим догму.

* * *

В тихом французском городе Авиньоне разворачивается судебное дело, ужасающую суть которого трудно осознать.

Доминик Пелико, бывший электрик, признался в том, что более десяти лет накачивал свою жену Жизель наркотиками, чтобы дать возможность десяткам мужчин насиловать её, при этом записывая свои преступления на видео.

На скамье подсудимых – 51 человек (подозреваемых еще больше), и самое пугающее, что все они кажутся обычными людьми: учителя, водители грузовиков, государственные служащие и даже журналист.

Их называют «господин Каждый» – обычные мужчины, чьи лица можно встретить в повседневной жизни.

Обвиняемые утверждают, что считали разрешение мужа достаточным основанием для своих действий. Некоторые же из них, после знакомства с Пелико, проделывали то же самое со своими женами (один и вовсе признался в том, что пообещал Доминику Пелико накачать наркотиками свою мать, чтобы он мог изнасиловать ее, пока женщина будет «спать»).

Это чудовищное оправдание, наряду с обыденностью преступников, демонстрирует системную проблему.

Оно – не просто ужасающее исключение, а тревожный сигнал, указывающий на глубокий кризис либеральных обществ.

Западный мир, некогда колыбель цивилизации, сегодня погружается в хаос под тяжестью своих либеральных идеалов, которые подтачивают его моральные основы и открывают двери для чудовищной деградации.

На фото: Жизель Пелико (дело стало публичным по ее требованию, чтобы как можно больше людей узнали шокирующую правду. Фотографии также публикуются именно по этой причине).

Смерть добродетели

Современная западная идентичность построена на красивых обещаниях либерализма: прогресса, терпимости и свободы. Однако это судебное дело раскрывает тёмную сторону этого нарратива - отвергая традиционные ценности, либеральные общества погружаются в моральный релятивизм, где даже самые отвратительные поступки находят оправдание.

Подсудимые – не монстры из тёмных закоулков. Это лица повседневной Европы, представители общества, которое больше не различает добро и зло.

Эти мужчины – обычные европейцы – посчитали себя вправе совершить насилие над накачанной наркотиками женщиной, потому что «муж разрешил». Эта логика – не случайность, а симптом культурной болезни.

Дело Пелико демонстрирует не только личное разложение, но и системный кризис, в котором люди утратили моральные ориентиры, а общество погружается в хаос.

Отрицание естественного порядка

На мой взгляд, в основе этого кризиса лежит бунт против естественного порядка – против ролей и границ, которые веками определяли человеческие отношения.

Брак, краеугольный камень цивилизации, больше не считается священным. Гендер – основополагающая характеристика человека – воспринимается как социальный конструкт, который можно менять по желанию.

Либеральная элита празднует этот отказ как прогресс. Они продвигают трансгендерную идеологию, в рамках которой детям назначают гормональные блокаторы и заставляют сомневаться в своей биологии.

Они деконструируют брак, превращая его в договор, лишённый обязательств.

Они продвигают ЛГБТ+ нарративы, которые высмеивают традиционные отношения как пережиток прошлого.

Но когда общество отрицает естественные различия между мужчиной и женщиной, разрушает святость брака и стирает гендерные границы, оно создаёт вакуум. И этот вакуум заполняется хаосом, сексуальной эксплуатацией и, как показывает дело Пелико, абсолютным злом.

Появление «господина Каждого»

Самая пугающая черта этого дела – обыденность преступников. Это не социопаты и не закоренелые преступники, а мужчины с семьями, работой и репутацией. Они представляют собой типичных представителей либеральной Европы, сформированных культурой, которая нормализует излишества и разрушает границы.

Подсудимые утверждают, что их ввели в заблуждение, заставив поверить, что жена Пелико согласилась. Но как такое множество людей могли не осознать очевидной мерзости своих поступков?

Ответ, на мой взгляд, кроется в системной моральной деградации либеральных обществ, которые учат людей ставить личное удовольствие выше этической ответственности.

Общество, которое воспевает моральный релятивизм и отвергает абсолютные истины, неизбежно порождает таких «господинов Каждого». Эти мужчины – не отклонения от нормы; они – продукт системы, которая больше не ценит сдержанность, уважение и ответственность.

Вот уже которое десятилетие западные либералы ведут войну против тех ценностей, которые веками объединяли общество. Разрушение гендера, семьи и религии воспринимается как прогресс, но последствия этого видны в деле Пелико и других примерах:

1. Гендерная флюидность

Обучая детей тому, что гендер – это выбор, либеральные общества подрывают естественные различия, которые создают баланс между мужчинами и женщинами.

2. Переопределение брака

Лишённый святости брак становится просто сделкой, что облегчает предательство и насилие.

3. Сексуализация общества

Гиперсексуализация, продвигаемая ЛГБТ+ нарративами и либеральными СМИ, нормализует поведение, которое раньше считалось извращением, разрушая моральные барьеры.

Таким образом, дело Пелико – это не только история личного падения; это неизбежный результат общества, отвергающего моральные ориентиры ради ложного видения свободы.

На фото: Доминик Пелико в суде

Содом и Гоморра: современное воплощение

Библейская история о Содоме и Гоморре сегодня звучит как никогда актуально.

Согласно легенде, эти древние города были уничтожены не только за индивидуальные грехи, но за системную моральную коррупцию. Они представляют цивилизации, которые ставили личные желания выше порядочности и свободу выше ответственности.

В Авиньоне, по сути, мы видим современный Содом. Либеральная вседозволенность создала общество, в котором даже самые отвратительные действия находят оправдание.

Потеря общих ценностей, нормализация девиаций и неизбежный моральный хаос – всё это отголоски той древней истории.

Впрочем, моральный упадок Запада проявляется не только в зале суда Авиньона. Он очевиден в росте насилия, разрушении общественных связей и нарастающем разочаровании граждан. Дело Пелико – это только самый ужасный симптом более глубокой болезни.

Однако есть признаки сопротивления. По всей Европе набирают силу консервативные движения, которые бросают вызов либеральной ортодоксии. Лидеры, такие как Виктор Орбан в Венгрии, Александар Вучич в Сербии и Джорджа Мелони в Италии, отстаивают семейные ценности, веру и традиции.

А недавняя победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах знаменует собой воистину культурный сдвиг - Трамп открыто критикует либеральную повестку, включая трансгендерную идеологию, ЛГБТ+ нарративы и обесценивание традиционных ценностей.

Есть ли надежда?

Дело Пелико – это суровое напоминание о том, что либеральный Запад находится в состоянии глубокого морального кризиса. Но оно также даёт урок: цивилизации могут выжить, только если вернутся к принципам, которые сделали их великими. Рост консервативных движений даёт слабую надежду, но только если либеральный порядок будет подвергнут серьёзному вызову.

Без радикальных культурных и политических перемен этот упадок продолжится.

Либерализм не исправит сам себя; его излишества должны быть остановлены теми, кто готов отстаивать истину, традиции и естественный порядок.

Альтернатива – новые Авиньоны, новые дела, в которых чудовищное зло совершается «обычными людьми» в обществе, забывшем, что такое порядочность.

История учит: цивилизации, теряющие свои моральные основы, не выживают, и никто – не исключение.

Выбор очевиден - принять моральное возрождение или повторить судьбу Древнего Рима (вспомним Калигулу и Нерона), Вавилона, Византии и библейских Содома и Гоморры, погрязших в разврате, коррупции, интригах, эгоизме и вседозволенности.

Дело Пелико – это не просто история; это предупреждение. Услышит ли его либеральный мир – покажет время.

Примечание:

Данный материал отражает исключительно мое личное мнение.