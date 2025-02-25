В эти дни в Азербайджане ожидаются дожди и снег

По информации Национальной службы гидрометеорологии, с утра 26 февраля начиная с горных районов и до дневных часов 27 февраля в большинстве регионов страны ожидаются дожди, местами снег, а также периодическое усиление осадков.

Минимальная температура воздуха в равнинных районах составит от -2 до -7 градусов, в горных районах — от -10 до -15, в высокогорных районах — от -15 до -20 градусов.

Из-за ожидаемых морозов некоторые дороги покроются льдом.

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