В эти дни в Азербайджане ожидаются дожди и снег
По информации Национальной службы гидрометеорологии, с утра 26 февраля начиная с горных районов и до дневных часов 27 февраля в большинстве регионов страны ожидаются дожди, местами снег, а также периодическое усиление осадков.
Минимальная температура воздуха в равнинных районах составит от -2 до -7 градусов, в горных районах — от -10 до -15, в высокогорных районах — от -15 до -20 градусов.
Из-за ожидаемых морозов некоторые дороги покроются льдом.
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