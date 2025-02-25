Правила безопасного праздника: МЧС предупреждает о рисках при разжигании костров на Новруз - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с правилами пожарной безопасности, которых следует придерживаться во время новрузовских вторников.

С сегодняшнего дня азербайджанский народ начинает отмечать праздничные вторники Новруза, которые хранят в себе национальные и духовные ценности. Однако несоблюдение правил пожарной безопасности во время этих мероприятий, в том числе при разжигании костров, может привести к нежелательным и трагическим последствиям.

В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом соблюдать следующие правила пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий:

- Костры должны разводиться на безопасном расстоянии от домов, автомобилей, электропроводов, деревьев и других легковоспламеняющихся предметов.

- Дети, находящиеся рядом с костром, должны быть под постоянным присмотром взрослых.

- Будьте осторожны при прыжках через костер.

- Костер должен оставаться под наблюдением пока полностью не погаснет.

- Зажженные на праздничных столах свечи нельзя оставлять без присмотра.

- Следует также учитывать, что разжигание костров в ветреную погоду особенно опасно.

«Помните, что использование пиротехнических средств запрещено. Не забывайте, что пренебрежение правилами - угроза вашей жизни», - отметили в МЧС и подчеркнули, что в случае опасности следует звонить на номер 112.

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