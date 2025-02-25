Первый вестник весны: В Азербайджан пришел «Su çərşənbəsi»

Журчащими хрустальными ручейками заструился с седых кавказских гор первый вестник наступающей весны – это Su çərşənbəsi ступил на древнюю азербайджанскую землю, возвещая пробуждение природы после зимнего сна и приход долгожданного Новруза.

Именно с Su çərşənbəsi или «вторника Воды» начинается так называемый Boz ay, каждая неделя которого – это символический образ четырех стихий: Воды, Огня, Воздуха и Земли. Венцом этого месяца станет Новруз-байрамы.

Чистая, прозрачная, освежающая – вода в богатом тюркском фольклоре знаменует пробуждение природы, это символ жизни, счастья, очищения. Издревле тюрки верили в сакральную силу воды, в ее способность «унести» все горести и невзгоды. Недаром есть такое поверье: увидел неприятный сон – «расскажи» воде, она «смоет» все тревоги. Su çərşənbəsi отмечают первым, ибо согласно верованию Творец вначале создал воду.

С этого дня наш народ начинает праздничные приготовления, детвора разводит во дворах первые костры, хозяйки избавляются от всего старого и ненужного, заготавливают все необходимое для выпечки национальных сладостей. Уже сегодня можно украсить стол нарядной хончой – неизменной спутницей любимого праздника. Желательно, чтобы в комнате стоял красивый графин с водой как символом жизни, здоровья, благоденствия. Можно и начать проращивать пшеницу, зеленые побеги которой, səməni - один из главных, если не самый главный, символ Новруза.

Su çərşənbəniz mübarək!