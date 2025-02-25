Сердар Ортадж приговорен к тюремному заключению
Популярный турецкий певец Сердар Ортадж приговорен к тюремному заключению за нарушение закона о ставках.
Ортадж приговорен к 10 месяцам тюремного заключения и штрафу в 400 лир за нарушение закона о рекламе и поощрении незаконных ставок, сообщает 1news.az со ссылкой на Haber Global.
Отмечается, что суд принял решение отложить исполнение приговора - это решение вынесено в рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула по обвинению в нарушении законодательства, регулирующего азартные игры.
С.Ортадж был обвинен в продвижении незаконных ставок, что является серьезным преступлением в Турции. Помимо тюремного заключения, он также выплатит денежный штраф. Однако суд решил не исполнять приговор немедленно, что позволяет певцу избежать тюремного заключения на данный момент.
Подчеркнем, что Ортадж и известный турецкий шоумен Мехмет Али Эрбил, также обвиняемый по этому делу, ранее находились под домашним арестом в рамках предварительного расследования.
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