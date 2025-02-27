Певец Илькин Фуад о семейной трагедии: «Мама пошла навестить бабушку, и они обе ушли из жизни…» - ВИДЕО

26 февраля стало известно о том, что мама и бабушка известного азербайджанского певца Илькина Фуада скончались от отравления угарным газом.

В интервью Xəzər Xəbər певец рассказал о произошедшей трагедии, отметив следующее: «У моей бабушки было высокое давление. Мама пошла навестить бабушку и увидела, что ее нет дома. Посмотрела и заметила, что дверь в ванную открыта. Когда зашла туда, то увидела, что бабушка лежит на полу мертвая. Когда я приехал, то увидел, что мама была без сил. Через четыре-пять минут ее не стало»

Илькин Фуад рассказал о том, что его мама 2 месяца назад перенесла операцию на желчном пузыре: «Она играла с внуками, все было хорошо. Радовалась жизни… В 2004 году мы потеряли отца, мама вырастила нас. Утрата матери – это очень тяжело».

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