В этот день ветер в Баку усилится до 20,7 м/с

В связи с ветреной погодой в Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение.

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемой 5 марта ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Балакене, Гахе, Шеки, Загатале, Шамахе, Гейчае, Барде, Евлахе, Тертере, Агджабеди, Агдаме, Гядабее, Гейгеле, Гусаре, Сабирабаде, Нефтчале, Гаджигабуле, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Шабране, Сиязане, Хачмазе, Хызы, Лерике и Ярдымлы ожидается западный ветер скоростью 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню предупреждения.

В Дашкесане, Гобустане, Геранбое, Нафталане и Мингячевире тоже ожидается западный ветер, его скорость составит 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню предупреждения.

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