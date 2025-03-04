Погода на среду: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 5 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром в некоторых местах туман, умеренный юго-западный ветер днем местами усилится, а вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 0-3°, днем - 9-14° тепла. Атмосферное давление снизится с 769 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана тоже преимущественно без осадков, в ряде мест туман, умеренный западный ветер временами может усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 11-16° тепла. В горах ночью - от -5 до -10°, днем - от 3 до 8° тепла.

Ночью и утром в ряде горных районов на дорогах возможен гололед.