Погода на среду: В Баку усилится ветер
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 5 марта.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром в некоторых местах туман, умеренный юго-западный ветер днем местами усилится, а вечером сменится северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 0-3°, днем - 9-14° тепла. Атмосферное давление снизится с 769 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 55-60%.
В районах Азербайджана тоже преимущественно без осадков, в ряде мест туман, умеренный западный ветер временами может усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 11-16° тепла. В горах ночью - от -5 до -10°, днем - от 3 до 8° тепла.
Ночью и утром в ряде горных районов на дорогах возможен гололед.