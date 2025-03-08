Папа Римский хорошо отреагировал на терапию

Состояние папы Римского Франциска постепенно улучшается.

Об этом сообщает служба печати Святого престола.

«Клиническое состояние Папы в последние дни оставалось стабильным и, следовательно, свидетельствует о хорошей реакции на терапию», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, в состоянии понтифика было зафиксировано постепенное, небольшое улучшение. Анализы крови тоже хорошие. Однако врачи по-прежнему воздерживаются от прогнозов. 8 марта папа Франциск причастился, а затем чередовал отдых с работой.

Источник: Gazeta.ru