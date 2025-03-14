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Нармин Каримбекова о стандартах красоты: «Сколько можно увеличивать и подтягивать?» - ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:35 - Сегодня
Нармин Каримбекова о стандартах красоты: «Сколько можно увеличивать и подтягивать?» - ФОТО – ВИДЕО

Нармин Каримбекова появилась на большой сцене после участия в первом сезоне азербайджанской лицензионной адаптации всемирно известного проекта The Voice - «Səs Azərbaycan», выходившего в эфир на канале AZTV в 2016 году.

Исполнительница не дошла до финала, но запомнилась зрителю своей позитивной энергетикой, танцами, за которые ее постоянно критикуют, и вокалом, а после шоу стала выпускать песни, которые полюбились слушателям.

Нармин Каримбекова стала гостьей программы «Xəbərin var?», где ответила на критику в адрес ее исполнения и внешнего вида, а также поделилась мнением о коллегах, которые выглядят стандартно, отметив следующее: «Критика — это не осуждение. Это - такая форма оскорблений, неуправляемое, ненормальное отношение, которое я давно научилась блокировать, чтобы оно не влияло на меня. Честно говоря, мне все равно, такие негативные вещи на меня не действуют. Чем больше критики, тем больше подтверждается, что я на правильном пути. Люди, которые меня любят, становятся только больше».

Певица заявила, что сама знает, через что прошла в этой жизни и что пережила: «И знаю, через что еще мне предстоит пройти, что меня ждет впереди. Говорю себе, что вот уже 40 лет, и до сегодняшнего дня я была на втором, третьем плане для себя. Теперь полюбила себя. Это я, это я сама. Принимайте или не принимайте, это ваше дело! Мы все не идеальны. Нам нечего стыдиться. Может кто-то что-то скрывает в своей жизни, но я не скрываю. Я показала свой шрам (имеется в виду фотография, на которой Н.Керимбекова продемонстрировала шрам после операции, в ходе которой она выступила донором почки для родного брата – прим.ред.). Я прошла через трудности в жизни, но черпаю вдохновение от людей, которые остаются сильными. Я внимательно слежу за сильными, благодарными и инклюзивными людьми в мире».

По словам певицы, «каждая что-то увеличивает, подтягивает и показывает»: «Мне не нравится видеть подобный стандарт. Это для меня ноль, это смешно. Это не творчество. Я не пришла на сцену ради этого. Если кто-то говорит, что делает эти операции ради искусства - это ложь! Меня раздражает видеть такие стандарты. Сколько можно? У всего есть предел! А я показываю противоположное. Я принесла в искусство свой ум, почерк, творчество. Я докажу, что такие, как я, могут изменить что-то в этой жизни. Мой путь труден, но рано или поздно зритель примет меня. Меня критикуют то за вес, то за исполнение. Но могу точно сказать, что невозможно угодить всем. Как будто каждый выливает весь свой негатив на известных людей, а потом чувствует себя счастливым».

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