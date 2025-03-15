Real TV исполняется 7 лет

Сегодня исполняется семь лет со дня начала деятельности телеканала Real TV.

«Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi»MMC начало свою деятельность 15 марта 2018 года, а 10 мая 2019 года телеканал вышел на общенациональное вещание.

Телевизионный канал работает в режиме 24/7, предоставляя не только аудитории Азербайджана, но и большой части мира ежедневные новости. В эфире канала транслируются местные и международные новости, обсуждение актуальных тем и аналитика.

Поздравляем коллег и желаем им дальнейших успехов в работе!