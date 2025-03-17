Продукция ABAD на рынке США

Продукция ABAD (Ailə Biznesinə Asan Dəstək - Простая поддержка семейного бизнеса) экспортирована на рынок США, где начались ее продажи.

В числе этой продукции такие продукты, как мед, варенье, соусы, чай и арахис.

Основная цель — популяризация богатой гастрономии азербайджанской кухни по всему миру и представление местных брендов широкой аудитории покупателей.

ABAD начал свою деятельность в качестве пилотного проекта с 7 фермерскими семьями в Масаллинском районе и по сегодняшний день оказал поддержку 657 семьям, из которых 493 являются ремесленниками, 142 - производителями продуктов питания, 22 работают в других областях.

В результате коммерческой деятельности, осуществляемой с членами ABAD, тысячи их различных ремесленных изделий, продуктов питания и других товаров были выставлены на продажу.