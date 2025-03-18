В Музее ковра открылась персональная выставка «Душа» художницы Айдан Набизаде – ФОТО

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась персональная выставка «Душа» художницы Айдан Набизаде, на которой 18-19 марта будет представлено до 30 работ, полных эмоций, чувств и красок.

Выставка «Душа» - это отражение долгих творческих поисков художницы, а также своеобразное окно в ее внутренний мир, отмечается в сообщении пресс-службы Азербайджанского национального музея ковра.

Особое место в творческом мышлении художницы занимают яркие, храбрые, вдохновляющие, наряду с этим хрупкие и способные к рефлексии и самосознанию женские образы. Айдан Набизаде объединила личное мировоззрение со своеобразной техникой, сформировав тем самым уникальный стиль, где продуман каждый мазок кисти. Работы художницы вызывают искренние чувства, обладают особой эстетической ценностью и совершенно отличны друг от друга. Сама художница представляет их как средство общения между автором и зрителем.

Отмечается, что А.Набизаде всегда верна духу новаторства – впервые в истории азербайджанского изобразительного искусства она использует холсты необычной формы, приглашая познать ценности, изображенные в своих работах.

«Выставка «Душа» – это одно из интереснейших культурных событий сезона, а также превосходная возможность увидеть творчество художницы, ее подход к искусству и почувствовать ее чистую и глубокую любовь», - подчеркивают в Музее ковра.

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