Какой будет погода в Баку на праздник Новруз?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 20 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но ночью и вечером в некоторых районах возможны дожди. В отдельных местах ожидаются интенсивные осадки и грозы. Сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем - 9-13° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт. ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность будет составлять 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются периодические дожди, грозы. В отдельных местах возможны интенсивные осадки, град, а в некоторых горных районах снег. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Ветер с запада будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем - 9-14° тепла, в горах ночью от -3° до +2°, днем 2-6° тепла.

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