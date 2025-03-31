В отношении субъективных мнений ведущей Нигяр Фархад будут приняты меры в рамках закона

Выражаем обеспокоенность и осуждаем субъективные мнения, высказанные ведущей в передаче “Sözün bitdiyi an”, транслировавшейся на телеканале «Kanal S».

Об этом говорится в сообщении Аудиовизуального совета.

«По данному факту будет проведено расследование, приняты меры в рамках закона и предоставлена дополнительная информация», — говорится в заявлении.

Как сообщалось, в передаче ведущая Нигяр Фархад сказала, что «если у меня будет сын, то я не могу женить его на девушке, у которой нет отца». Ее слова неоднозначно восприняли пользователи соцсетей.

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