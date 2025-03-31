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Скончался самый пожилой гражданин Азербайджана

Феликс Вишневецкий11:06 - Сегодня
Скончался самый пожилой гражданин Азербайджана

Минувшей ночью не стало самого пожилого гражданина Азербайджана – 110-летнего Хилала Ибрагимова.

Новость о смерти 110-летнего Х.Ибрагимова 1news.az сообщает со ссылкой на Modern.az.

Хилал Ибрагимов родился в селе Сарыджалы Агджабединского района, проживал в Сабунчинском районе города Баку. Долгое время работал бухгалтером. После возвращения со Второй мировой войны создал семью. В браке у него родились 10 детей - 8 дочерей и 2 сына, у него 22 внука и 18 правнуков.

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