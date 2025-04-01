Погода на среду: В Баку ожидается до 22° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 2 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14° тепла, днем - 18-22° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм рт. ст. до 755 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет 70-80 %, днем - 55-60 %.

В районах Азербайджана ожидается, что в основном погода будет без осадков, однако с утра в горных районах и некоторых других местах возможны кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможны кратковременные ливни, а также вероятность града. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный, местами возможны его усиления.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 12-17° тепла.

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