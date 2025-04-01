Азербайджанка Мадонна Мур запускает в России деловое издание о моде

Журналист, экс-главред Peopletalk и основательница самого крупного Telegram-канала о моде MUR, аудитория которого составляет около 205 тыс. подписчиков, Мадонна Мур запускает деловое издание о моде Fashion Paper.

В Fashion Paper будут анализировать ключевые процессы в fashion-индустрии, освещать локальные и международные рынки, тренды и инновации, сообщает 1news.az со ссылкой на модный интернет-журнал The Blueprint.

Отмечается, что газета выстроена на стыке форматов b2b и b2c и будет стараться говорить о серьезном простым языком, миксуя это все с привычными для читателя глянца красивыми картинками и яркой версткой – внутри команды Fashion Paper называют деловым глянцем.

Каждый номер Fashion Paper, который будет выходить четыре раза в год, будет тематическим - вокруг обозначенной темы будет собираться основной костяк материалов.

Отметим, что Мадонна Мур никогда не скрывала свои азербайджанские корни, довольно часто пишет и говорит о них – в своем недавнем интервью сайту «Москва-Баку» она заявила следующее: «Я - азербайджанка: по маме и по папе. В нашей семье отмечаются все национальные праздники. Гостей всегда встречаем любимыми блюдами национальной кухни. Я хорошо знаю азербайджанский язык, разговариваю на нем. В последний раз в Баку я была в 2015 году. К сожалению, так получается, что посещаю Азербайджан нечасто. Но каждое лето обязательно прилетаю домой в азербайджанское село в Грузии, где живут мои бабушки и все родные».

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